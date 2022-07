Dayane Mello hot a Milano, baci infuocati con Dana Saber

A completare il quadretto c'è anche Soleil Sorge che, con i cagnolino Simbah al guinzaglio, cammina insieme alle amiche come in passerella e le riprende.

Leggi Anche Dayane Mello nuda sotto le lenzuola con Andrea Turino

Una piega veloce in un noto salone e poi un pranzo in un locale del centro di Milano, prima di dare il via all'intermezzo sexy. Avvistati i paparazzi, Dayane e Dana si lanciano in effusioni roventi. I fotografi zoomano sulle bocche delle due modelle che si toccano e sulle lingue che si sfiorano, mentre accanto a loro Soleil continua non curante la sua passeggiata con il cagnolino al guinzaglio.