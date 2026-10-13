David Beckham "impazzito" per il cane di Cruz: la scena tutta da ridere conquista i fan
L'ex campione del Manchester United e della Nazionale inglese si trasforma in un padrone di casa insolito pur di stare vicino al nuovo cucciolo del figlio
Sui social una scena inconsueta ha fatto il pieno di like: David Beckham, lasciata da parte l'immagine del campione impeccabile e uomo elegante, e si è messo a "gattonare" per raggiungere il nuovo arrivato a quattro zampe in casa del figlio Cruz. A rendere tutto ancora più esilarante è la didascalia scelta da Cruz: "Tuo padre con il cane che non voleva che prendessi". Una frase breve, ma sufficiente a raccontare una dinamica familiare in cui molti proprietari di animali possono riconoscersi. La situazione tanto improbabile quanto divertente è stata immortalata e condivisa su TikTok e ha conquistato i follower.
A volte basta l'arrivo di un cucciolo per far crollare ogni resistenza e David, anziché mantenere le distanze, sembra lasciarsi coinvolgere completamente dal gioco, regalando ai fan un momento spontaneo e lontano dalla consueta immagine patinata dei Beckham. La scena si inserisce nel clima di entusiasmo che accompagna l'arrivo di un nuovo membro nella vita di Cruz e della compagna Jackie Apostel. La coppia ha presentato sui social la cucciola Sandy Jean Beckham, un golden retriever dal manto chiaro che ha già attirato l'attenzione degli appassionati.
Le immagini condivise mostrano quanto il nuovo arrivato sia riuscito rapidamente a ritagliarsi uno spazio speciale nella quotidianità della coppia e a quanto pare, anche il "nonno" David non è rimasto immune al suo fascino. Il video di Cruz Beckham gioca proprio sulla contraddizione vissuta in molte famiglie: quante volte, prima dell'arrivo di un animale domestico, qualcuno ha pronunciato la fatidica frase: "In casa mia non entrerà mai un cane" per poi finire a viziarlo e a riempirlo di attenzioni?