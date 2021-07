Daniele Scardina e Cristina Buccino, le prima vacanze di coppia in Sicilia

Sono usciti letteralmente allo scoperto! Daniele Scardina e Cristina Buccino fanno coppia, come ha rivelato il settimanale “Chi” e ora sui social si mostrano insieme in vacanza lungo le coste della Sicilia. Il panorama mozzafiato con il sole che tramonta sul mare è lo stesso sui due profili. Il pugile si riprende con i muscoli e tatuaggi in vista, la modella sceglie inquadrature speciali che risaltano le curve prorompenti e sinuose.

Sono in barca con altri amici e si divertono a prendere il sole, a tuffarsi, ad ammirare gli scorci dell’isola dal mare. Vivono la giornata tra le onde fino al calare del sole in un crescendo di emozioni. Poi sbarcano per aperitivo e cena e non si sottraggono alle foto con i fan. E così Daniele e Cristina si ritrovano in una immagine di coppia abbracciati come due ben affiatati. Sui loro profili seminano indizi, scorci di pelle, panorami identici e tag che non lasciano dubbi. L’estate di Scardina e della Buccino è appena iniziata ma si preannuncia decisamente bollente. I follower sono avvisati…

