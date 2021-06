Daniele Scardina e Cristina Buccino stanno insieme, ecco il bacio Tgcom24 1 di 22 Chi 2 di 22 Chi 3 di 22 Chi 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lui di ritorno dagli Stati Uniti, lei da una vacanza a Capri. Si sono incontrati in un bar di corso Como a Milano e non hanno resistito alla passione. I paparazzi di “Chi” hanno pizzicato Daniele Scardina e Cristina Buccino durante uno scambio di baci e tenerezze. Le immagini esclusive sembrano parlare chiaro: il pugile e l’influencer stanno insieme e non si nascondono.