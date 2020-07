Dalla Satta alla Nargi, le vip sono tutte in bikini

Dalla Costa Smeralda ai trulli pugliesi è un pullulare di bikini sexy e volti noti. Le vip sono in vacanza e sfoggiano curve perfette e corpi tonici in piscina o in mare. Ci sono le ex veline Melissa Satta e Federica Nargi che impazzano sul web con le loro cartoline dalla spiaggia. La moglie di Kevin Prince Boateng è in Sardegna con la famiglia; la moglie di Alessandro Matri è in Puglia con un gruppo di amici. Ma non solo: guarda la gallery e scopri tutte le vip irresistibili in costume.

Jessica Melena in bikini sulla sabbia è una bomba sexy. La moglie di Ciro Immobile, mamma di tre bambini, conquista i complimenti dei follower per il suo fisico perfetto. Selvaggia e sexy Laura Torrisi posa in bikini ed è una forza della natura. Intriga con le sue curve e i suoi sorrisi contagiosi.

Sotto il sole legge il giornale e si lascia baciare le spalle, Yvonne Sciò è irresistibile con il bikini a pois. Una baywacht perfetta col bikini rosso seduta sul pattino in riva al mare, Carolina Stramare, Miss Italia 2019, è bollente. Un’altra reginetta di bellezza manda baci sexy: è Daniela Ferolla in Cilento. Doccia ad alto tasso erotico per Michela Coppa, in Puglia. Finalmente torna a casa, in Romagna Martina Colombari che durante il lockdown ha sognato sempre il mare. Décolleté esplosivo in rosso e cappello in paglia per Matilde Brandi in relax al Circeo.

