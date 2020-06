Serena Garitta in vacanza, che esplosione di curve!

“Amo i contrasti e credo negli gli opposti che si attraggono: come me con il mio fidanzato; come lo scoglio spigoloso che affonda nel mare di velluto…” Serena Garitta posta dalle vacanze. E’ in Sicilia con il suo Nicolò Ancona e il loro bimbo e non smette di intrigare i follower con le sue curve bollenti al sole. Parla di dieta, di allenamento, di creme, ma soprattutto di volersi bene. In un’esplosione di sensualità acchiappa like anche in mare aperto.

“Siate libere, indipendenti, non lasciate che l’amore vi condizioni, vi metta in discussione, vi faccia sentire sbagliate. Noi donne siamo specializzate in “sensi di colpa”: siamo altruiste e generose nei sentimenti, preda facile di maschi insicuri che si insinuano nelle nostre debolezze. Non permetteteglielo, siate voi stesse, perché se non gli piace come vi comportate, vi vestite o come la pensate il problema è solo loro. Sembrerebbe tutto scontato, eppure non lo è” scrive in un post tra bikini sensazionali e décolleté floridi.

La ex gieffina da cinque anni sta con il tennista Nicolò Ancona, di dieci anni più giovane, papà del suo Renzo. “Se lo conoscessi oggi, mi fregherebbe ancora” scrive di lui la Garitta. Stanno trascorrendo una settimana in Sicilia, e la Garitta non perde occasione per interpellare i suoi fan: “Contro ogni cliché la mia prima cena in Sicilia è a base di carne alla brace; sorprendente. I dolci commuoventi... Domani cena di pesce, aspetto i vostri consigli... Quali sono i vostri piatti siciliani preferiti?”. E tra un tuffo e un siparietto hot, l’album di Serena è davvero bollente…

