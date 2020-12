Dalla Santarelli alla Parodi, ecco come festeggeranno il Natale i vip

Non sarà il solito Natale nemmeno per i vip. Niente viaggi esotici, panettone sulla spiaggia e feste luccicanti in paradisi terrestri. Non ci saranno nemmeno mega pranzi e cene con amici, parenti e chi più ne ha più ne metta. I famosi sono pronti a festeggiare in modo insolito le feste, ma non si scoraggiano di certo. Il settimanale "Chi" riporta i loro progetti per le feste…

Elena Santarelli non ha dubbi: “Da noi solitamente si festeggia il 24, il 25 e il 26: ogni occasione è buona per mangiare, bere, stare con i parenti. Se il Dpcm lo consentirà andrò a Latina dai miei o loro verranno da me, altrimenti staremo noi quattro, cucinerò pesce il 24 e lasagne il 25 e non la vivrò come limitazione… ci sono cose ben peggiori di dover passare il Natale a casa!”. Lei di 25 dicembre da paura ne ha passati e ora li ricorda: “Nel 2017 o 2018, quando eravamo pieni di paure per la salute di mio figlio. Ci è capitato anche di passare Natali restando in pigiama tutto il giorno, smangiucchiando e guardando film”.

Le limitazioni di movimento bloccheranno il Natale in famiglia di Alena Seredova: “Io sono di Praga, non è che devo limitarmi a scollinare un comune! Così probabilmente per la prima volta nella mia vita non farò il Natale con i miei genitori. Avrei voluto andarci… Trascorrerò Natale con i miei figli. I ragazzi di solito passano la vigilia con me e il 25 con Gigi, vedremo come fare…”.

Giorgia Meloni lo trascorrerà a Roma: “A casa nostra io, Andrea e mia figlia Ginevra. Con mia mamma ovviamente. Non potrò andare a Milano per la vigilia con i suoceri”.

Cristina Parodi trascorrerà la vigilia a Bergamo con i figli. “Staremo solo con i familiari stretti. Il menù della vigilia comprende i ravioli di magro, pesce, lenticchie e ovviamente il panettone. Per il pranzo di Natale mia sorella Benedetta cucina il suo strepitoso tacchino ripieno, ma chissà se quest’anno riusciremo a mangiarlo. Noi a Bergamo e loro a Milano… Mangeremo gli avanzi del 24”.

Per Alba Parietti sarà un Natale malinconico nel ricordo di chi non c’è più come la madre e Giuseppe Lanza di Scalea. “Vorrei trascorrere il Natale nella mia casa di Basiglio con la famiglia, che non ho più. Al suo posto ci sono le mie amiche storiche e mio figlio Francesco”.

Alberto Urso passerà tutte le feste a tavola, Vladimir Luxuria deciderà last minute cosa fare, mentre per Milly Carlucci sarà un Natale stranissimo. “Di certo è esclusa la solita cena del 24 con tutto il clan familiare e il pranzo del 25 allargato agli amici single. Forse non vedrò neanche tutti e due i miei figli perché uno lavora in Inghilterra e se venisse dovrebbe fare la quarantena” spiega la conduttrice.

Enrico Bartolini cucinerà per i figli, Nunzia De Girolamo prevede una cena della vigilia a base di pesce e un pranzo secondo la tradizione beneventana a base di cardone, la zuppa di cardi in brodo. Monica Setta brinderà a Roma con mamma e figlia, Bruno Vespa sarà a casa con moglie e governante, mentre Massimo Giletti festeggerà in famiglia nel Biellese.

