Dalla Colombari alla De Lellis, guarda le uscite delle vip con le amiche

Giulia De Lellis sceglie una pausa pranzo al baretto del centro di Milano per fare quattro chiacchiere con le amiche, Martina Colombari va a braccetto per Montenapoleone nonostante la pioggia e parla fitto fitto con una compagna di shopping e anche Barbara Bouchet passeggia accompagnata, fermandosi a curiosare tra le vetrine delle boutique del quadrilatero.

La top model israeliana Bar Refaeli si fa consigliare dalla storica amica Valentina Michetti per poi fare acquisti nel capoluogo meneghino. Federica Fontana preferisce la bicicletta e raggiunge il centro città sulle due ruote, poi per chiacchierare con l’amica e curiosare tra i negozi è costretta a scendere dalla sella e a spingere la sua bike.

Sorrisi e confidenze, le amiche vip adorano passeggiare e raccontarsi tra una vetrina e l’altra. Certo è che nel quadrilatero della moda non si sfugge all’occhio attento dei paparazzi sempre in agguato e l’uscita con una coetanea si trasforma presto in un servizio fotografico. Sfoglia la gallery e guarda le vip con le amiche…

