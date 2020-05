Dalla Carrisi alla Santanchè: le vip in quarantena riscoprono la natura

Le vip in isolamento riscoprono la natura: da Cristel Carrisi a Daniela Santanché è un via vai di piante, orti, prati, verdure. Chi ha a disposizione il giardino lo fotografa in mille sfaccettature, chi ha il balcone coltiva piante e fiori, chi è recluso in casa si accontenta delle verdure fresche e dei fiori recisi. Insomma, sui social impazza il pollice verde, la passione per la natura e tutto sembra più fiorito.