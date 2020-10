Dalla Canalis a Taylor Mega, per i vip un Halloween da paura

Per la notte più spaventosa dell'anno, i vip non hanno lasciato niente al caso. Tra zucche intagliate e costumi da paura ognuno si è preparato al meglio a festeggiare Halloween: da Victoria Silvstedt tra le zucche a Mercedesz Henger da brividi, guarda nella gallery cosa hanno organizzato.

Di qua e di là dall'oceano, i preparativi sono stati frenetici. Eva Longoria si è fatta fotografare già in maschera, Melissa Satta immersa in un'atmosfera da brivido. "Quasi pronta con le mie zucche " scrive Francesca Cipriani con il décolleté in bella mostra e un ortaggio in mano. Anche Elisabetta Canalis mostra sui social le sue scelte prima di dare il via all'intaglio. Flavio Briatore e Francesco Facchinetti si sono portati avanti con i lavori, concludendo con qualche giorno d'anticipo le operazioni.

Tra dolcetti a tema e costumi spaventosi, i figli di Beatrice Valli hanno di che divertirsi: Alessandro è uno scheletro, Bianca una streghetta e Azzurra un fantasmino. Taylor Mega non rinuncia a essere sexy e il suo costume per Halloween lascia a bocca aperta: una coniglietta black in calze a rete, pronta per turbare i sogni di molti follower.