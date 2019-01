Costanza Caracciolo a pranzo con la piccola Stella

“Prima passeggiatina lunga. Si ricomincia” scrive Costanza Caracciolo postando un selfie insieme alla figlia Stella, avuta dal compagno Bobo Vieri poco meno di due mesi fa. La ex velina bionda ha trascorso la mattinata a passeggio con la bambina per il centro di Milano, una sosta per il pranzo in un locale di Montenapoleone insieme ad un'amica, anche lei neomamma, poi via di corsa verso casa.