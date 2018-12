Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, trasloco e primi giorni da genitori

E' stanca, ma non si nega ai follower curiosi di sapere come procede la sua nuova vita da mamma. Nonostante il trasloco in corso e tanto sonno arretrato per le poppate notturne, Costanza tranquillizza tutti, "Stiamo molto beneee. Grazie". E a chi le chiede qualche dettaglio sul parto, svela: "Doveva essere naturale, ma dopo due giorni e mezzo d'induzione alla fine abbiamo fatto il cesareo". Quanti chili ha messo in gravidanza e quanti ne ha già persi? "Ne ho messi dieci e non so ancora quanti ne ho persi!", risponde senza problemi. E mentre sottolinea che 24 ore non bastano per affrontare le giornate, rivela che al suo fianco ad aiutarla con la bambina ci sono due nonne meravigliose. Così come lo è papà Bobo, in queste ore impegnato a caricare passeggini sul camion...