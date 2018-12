Costanza e Federica, amiche per il... pancione

Federica Nargi e Costanza Caracciolo hanno voluto immortalare i loro pancioni nudi (una in attesa del secondo figlio, l'altra del primo) in alcune foto scattate solo qualche ora prima che Costy diventasse mamma della sua Stella. "Abbiamo scattato queste foto con gli occhi pieni di gioia pronte a esplodere in lacrime di emozione e felicità ... INSPIEGABILE... ti voglio bene socia" la dolce dedica di Federica all'amica "Coco".

"Coco Mi raccomando Dì a Stella di non fare scherzi... zia Fede sta a arrivando a Milano per immortalare questo meraviglioso momento della nostra vita.... E brava Stellina... la sera stessa sei corsa in ospedale e dopo poche ore è nata la vostra meraviglia" continua su Instagram la Nargi, che si prepara a diventare mamma per la seconda volta.