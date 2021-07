Costantino Vitagliano in monopattino al mare con la “fidanzata” Tgcom24 1 di 31 IPA 2 di 31 IPA 3 di 31 IPA 4 di 31 IPA 5 di 31 IPA 6 di 31 IPA 7 di 31 IPA 8 di 31 IPA 9 di 31 IPA 10 di 31 IPA 11 di 31 IPA 12 di 31 Instagram 13 di 31 Instagram 14 di 31 Instagram 15 di 31 Instagram 16 di 31 Instagram 17 di 31 Instagram 18 di 31 Instagram 19 di 31 Instagram 20 di 31 Instagram 21 di 31 Instagram 22 di 31 Instagram 23 di 31 Instagram 24 di 31 Instagram 25 di 31 Instagram 26 di 31 Instagram 27 di 31 Instagram 28 di 31 Instagram 29 di 31 Instagram 30 di 31 Instagram 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

“L’amicizia tra uomo e donna esiste, ma c’è sempre uno che finge” scrive sibillino Costantino Vitagliano in uno scatto insieme a Irene Casartelli. I due avevano di recente girato un video promozionale in cui vestivano gli abiti da sposi e si divertivano a simulare le nozze tra abbracci romantici e sguardi languidi. Si professano single, eppure rieccoli a Milano Marittima a bordo di un monopattino elettrico mentre sfrecciano via abbracciati dalla spiaggia. In due non si può, ma l’ex tronista sorride all’obiettivo dei paparazzi…