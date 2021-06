Costantino Vitagliano si sposa, il sì in riva al mare ma...

Una volta era l’emblema dei tronisti, del bello e irraggiungibile, ora è un dolce papà. Che si sposa! Costantino Vitagliano stupisce le fan e posta un video in cui mostra il suo matrimonio con Irene Casartelli in riva al mare. Entrambi bellissimi in abiti nuziali, ma lo scambio delle fedi è solo per shooting. Le follower possono stare tranquille e continuare a sognare.

“L’amore è un lungo e dolce sogno, e il matrimonio è la sveglia” scrive Costantino postando il video del suo “finto” matrimonio. Bello ed elegante in abito da cerimonia, l’ex tronista continua a fare faville. Accanto a lui l’amica modella Irene che si presta alla celebrazione in riva al mare tra l’acqua che bagna i piedi nudi e il sole che illumina i loro sorrisi.

La canzone di Tancredi in sottofondo ripete: “Ci sposiamo anche per sbaglio… a Las Vegas”. La location però è tutta italiana: si trovano in Romagna a Milano Marittima, dove il Costa è di casa. Lui posta uno scatto con l’amica Irene e scrive: “Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno”. E aggiunge l’hashtag “amicizia”. E poi ci sono le foto con la figlia Ayla, dolcissime come sempre: “Un figlio ti cambia anche il ritmo del cuore” scrive.

L’ex tronista osannato dal pubblico femminile per la sua bellezza e i suoi muscoli sempre esposti, è diventato papà cinque anni fa e la sua vita è letteralmente cambiata. “Per 15 anni non ho avuto una vita – ha dichiarato in una recente intervista al settimanale Vero – desideravo tanto la fama che avevo perso di vista le cose fondamentali”. Ayla è nata dalla sua relazione con la modella Elisa Mariani: la storia tra i due è durata poco, ma sono rimasti in ottimi rapporti per il bene della loro bimba. Ora lui si professa single, ma continua a sognare le nozze… quelle vere?

