Corona, Ventura, Clerici, Salemi, ecco i vip vicini alle nozze

A settembre sarà la volta di Fabrizio Corona e Sara Barbieri, mentre i preparativi cominceranno presto per la festa di Simona Ventura con Giovanni Terzi e per i fiori d’arancio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ma anche Antonella Clerici sembra sull’orlo del sì con il suo Vittorio Garrone, che secondo gli amici ha finalmente fatto la proposta alla conduttrice.

Chissà se saranno nozze nel bosco quelle di Antonella Clerici e Vittorio Garrone che l’anno prossimo potrebbero decidere di scambiarsi le promesse. Secondo l’indiscrezione del settimanale “DI Più” gi amici di Antonella e Vittorio non hanno dubbi: “Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra” e sarebbe già arrivata anche la proposta di matrimonio.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si avviano a grandi passi verso le nozze: i due ex gieffini si mostrano sempre più affiatati e complici e i tempi sarebbero maturi per i fiori d’arancio. Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno rimandato per la pandemia, ma adesso potrebbe essere il momento giusto per giurarsi amore eterno.

Intanto a Venezia a fine agosto si diranno sì Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Tutto è pronto per la grande festa della nuotatrice e dell’allenatore che non vedono l’ora di diventare marito e moglie. Dopo di loro a settembre toccherà a Fabrizio Corona e Sara Barbieri. Per non perdere tempo la coppia si è portata avanti sulla luna di miele…