Bar Refaeli ha compiuto 35 anni e ha festeggiato alla grande con un party scatenato tra amiche. In bikini leopardato ha mostrato un fisico asciutto e perfetto, mentre si lanciava in balli sfrenati a bordo piscina. Non è mancata la torta con le candeline, sui toni del rosa e del viola e decorata con fiori freschi.

Compleanno in bikini e scatenato per Bar Refaeli

Ha da poco avuto un bambino (il terzo, David, dopo Liv ed Elle) e il suo fisico ha già riacquistato la forma perfetta. Il costume è striminzito, ma lei lo porta alla perfezione: il ventre è piatto, le gambe toniche, il lato B invidiabile. Nel giorno del suo compleanno è più felice e radiosa che mai, e non rinuncia a divertirsi neanche per un istante. Con le amiche più care, tutte in due pezzi per l'occasione, brinda e si lancia in danze sfrenate, poi si concede un attimo di relax sul gonfiabile.

La sera cambia la musica ma resta il divertimento. Via il due pezzi, la Refaeli sfoggia un abito nero e lungo e fresco. Continuano le piroette con le invitate, che per lei organizzano uno scherzo perfetto. Prima la adornano con coroncina di fiori e fascia da reginetta di bellezza ma poi, quando meno se lo aspetta, la spingono nell'acqua per un tuffo di mezzanotte a sorpresa. Festeggiata bagnata, festeggiata fortunata...

Bar Refaeli in formissima in bikini a quattro mesi dal parto

