Bar Refaeli in formissima in bikini a quattro mesi dal parto

Sono passati quattro mesi esatti dal parto e Bar Refaeli vanta già una forma strepitosa. La ex top model posa su Instagram in bikini, sfoggiando il ventre piatto e un corpo da urlo. Si gode un bagno in piscina, languidamente adagiata su un materassino, e posta una serie di scatti in due pezzi per la gioia dei follower, che ringraziano a suon di like e commenti.