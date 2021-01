“Ti amo, Jilly, e non potrei essere più grato di averti accanto a me nel viaggio che mi aspetta”. Con queste poche, semplici e tenere parole Joe Biden prima dell’insediamento alla Casa Bianca si è rivolto su Twitter alla moglie Jill. Nemmeno il presidente degli Stati Uniti rinuncia alla dedica d’amore social, come lui poche ore fa Alvaro Morata ha scritto un messaggino d’amore per la sua Alice Campello, Marco Roscio per Cristina Chiabotto e le coppie Ramazzotti-Cerza e De Lellis-Beretta.

Come Biden alla moglie, ecco le dediche d'amore dei vip Tgcom24 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Ti mangi tutti i miei giorni peggiori, grazie per stare sempre sempre…” ha scritto poche ore fa Alvaro Morata subito dopo la vittoria nella Supercoppa Italiana contro il Napoli. La moglie Alice Campello lo guarda alla tv dalla sua casa di Torino e replica: “Grazie a te che mi sopporti sicuramente di più e grazie per farmi vivere tutte queste belle emozioni insieme a te. Vederti crescere nel tuo lavoro, come uomo e come padre è il regalo più grande che potesse farmi la vita”. I fan commossi replicano: “Mi fa davvero emozionare. Viva il calcio, quello così bello”.

Non è certo la prima volta che un calciatore dedica un gol, una vittoria alla compagna. Anche Cristiano Ronaldo è solito mandare messaggini d’amore a Georgina Rodriguez e così tanti altri giocatori. Anche Marco Roscio, marito di Cristina Chiabotto, si è lasciato andare a una lunga dichiarazione Instagram dopo aver comunicato al mondo l’arrivo di un bebè. La ex Miss Italia è incinta di sei mesi e lui le ha scritto: “Eh già, chi l’avrebbe mai detto in quell’istante che in così poco tempo saremmo arrivati a questo traguardo così importante?... Non vedo l’ora di poter dire la mia, consapevole di avere la migliore metà che potessi desiderare al mio fianco in questo percorso!”.



E poi ci sono Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Lui è solito fare dediche accompagnate da foto ricordo della coppia. Ma questa volta è stata la figlia di Eros e Michelle Hunziker a rivolgersi via social al suo amore: “Era il 2017, era gennaio… Se non fosse stato per la tua irremovibile decisione forse oggi mi starei ancora nostalgicamente domandando cosa ne sarebbe stato di noi. Mi guardasti con quei due occhi parlanti e scattò qualcosa a cui neanche io so dare un nome… amore mio che mi hai cambiato la vita e continui a farlo, inspiegabilmente, ogni giorno”.



E infine c’è la neocoppia Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Restii a uscire allo scoperto, dopo le feste natalizie hanno dato il via libera al balletto di cuoricini e dichiarazioni d’amore pubbliche. Il rampollo ha scritto sotto un post della influencer: “You are my highlight” (sei tu il mio momento più bello), accompagnato da un cuore rosso.





Diletta Leotta e Can Yaman innamorati? “Messaggini” a distanza Tgcom24 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 IPA 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: