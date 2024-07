Eleonora Giorgi ha accompagnato all'altare suo figlio Paolo Ciavarro, mentre Massimo Ciavarro li guardava emozionatissimo. In seguito è arrivata Clizia Incorvaia a braccetto col padre, radiosa nel suo lungo abito bianco con strascico e bordature di pizzo. I due si sono giurati amore eterno in riva al mare, con un tramonto infuocato che colorava il cielo di arancione. La festa è stata pazza e travolgente, a bordo piscina nel beach club che ha ospitato la cerimonia. La sposa non solo ha cambiato abito, optando per uno corto con gonna ampia, ma anche hairstyle: si è tagliata i capelli sfoggiando un inedito caschetto con frangia. Durante il ricevimento si è esibita Patty Pravo, che ha fatto ballare e commuovere gli ospiti, tra cui molti ex gieffini come Edoardo Donnamaria e Sofia Giaele De Donà. Il lancio del bouquet è stato controcorrente: non hanno partecipato le ragazze ma gli uomini. Ad aggiudicarsi il mazzolino di fiori azzurri è stato Edoardo Tavassi, compagno di Micol Incorvaia. Nozze in vista per la sorellina di Clizia?