Clizia Incorvaia sposina hot, addio al nubilato scatenato

Clizia Incorvaia ha chiamato a raccolta le sue amiche più care per godersi 24 ore da principesse. "Non vedo l’ora di vivere questo momento unico con amiche che sono importanti per me e fanno parte della mia vita da sempre! Chi arriverà da Londra, chi da Venezia, Milano, Roma, Sicilia…" ha scritto sui social in attesa dell'evento. Non ha lasciato nulla al caso e per rendere speciale il momento ha fatto confezionare biscottini a forma di abito da sposa, bomboniere a tema e gadget di ogni tipo. Appena raggiunta la location si è tuffata in piscina, con bikini rosa ridottissimo, fiocco sul lato B e velo in testa.