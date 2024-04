Tgcom24

Le foto in lingerie e il messaggio social Clizia Incorvaia ha scelto un reggiseno bianco e slip sgambatissimi con volant per mostrare il suo fisico tonico su Instagram. "Dopo una gravidanza le priorità di una donna cambiano e dopo la nascita di Gabriele, non mi ero mai pesata, sapevo che non avevo recuperato quello che era il mio 'peso forma'", scrive ai follower. "Ma la felicità di una nuova gravidanza, il lavoro da mamma bis mi avevano reso così felice e impegnata che non avevo mai pensato a 'me'" prosegue. "Poi è accaduto che ai due anni di Gabri (il figlio che ha avuto da Paolo Ciavarro è nato nel febbraio 2022, ndr) è scattato un 'click' così ho iniziato ad allenarmi e adottare un'alimentazione seguita da una nutrizionista (che non finirò mai di ringraziare ) che mi ha permesso di recuperare il metabolismo che si era rallentato e ho perso così 7 kg recuperando il mio 'corpo' e iniziando di nuovo a sentirmi a mio agio!" ha raccontato l'influencer. Nel messaggio spiega che la sua non è voglia di apparire, ma di sentirsi bene: "Ho recuperato il mio benessere fisico e psicologico. Poiché mente e corpo sono collegati non scordiamolo mai. Vogliamoci bene, e non si tratta di mera vanità", conclude.

In passato i disturbi del comportamento alimentare A febbraio Clizia Incorvaia aveva raccontato di aver sofferto di disturbi del comportamento alimentare quando era molto giovane e faceva la modella. "Dai 18 ai 25 anni ero costretta dalla mia agenzia a pesarmi ogni giorno e ogni settimana mi prendevano le misure. Ricordo ancora il mio terrore se pesavo 2 kg in più avevo paura a passare in agenzia poiché mi insultavano dicendo 'sei una vacca'" ha ricordato. "Ho avuto qualche problema alimentare e ho iniziato a contare le calorie. In Spagna quando a 21 anni lavoravo lì mi dissero: 'tienes che cortar la cadera'. Cioè dovevo fare una lipo secondo loro per avere meno sedere" ha scritto, aggiungendo: "Sicuramente tutto ciò mi influenzò in quegli anni, ricordo ancora se bevevo un aperitivo con gli amici non mangiavo cibo, poiché avevo già introdotto delle calorie. In agenzia una modella un giorno la vidi piangere perché aveva perso una campagna poiché aveva 3 kg in più". Ora quel periodo è alle sue spalle, ma non del tutto dimenticato: "Ancora oggi faccio fatica a pesarmi e la bilancia la vivo come una violenza (io viaggiavo con la bilancia in valigia). Sicuramente il sistema della moda ti induce all’anoressia. E le taglie contemplate sono la 34/36. Oggi ho imparato a far pace con me stessa e amarmi cercando di stare in forma ma non paragonando più il mio fisico a quello di un manichino. Ragazze amatevi e non lasciate che sia la società a dirvi quanto dovete pesare".

