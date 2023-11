Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, i primi dettagli sul matrimonio imminente

Tgcom24

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia presto marito e moglie Da Roma dove vive con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ha raggiunto Milano per scegliere l'abito da sposa. Con i follower ha organizzato una serie di domande e risposte nelle storie su Instagram e non si tira indietro davanti alle loro curiosità. Riguardo ai testimoni è più reticente, spiegando di averli scelti ma di non averlo ancora comunicato ai diretti interessati. Sulle damigelle invece racconta: "Non saranno grandi, mia figlia Nina sarà la mia damigella e mio figlio Gabriele sarà il mio paggetto. Porteranno le fedi e spargeranno petali di rosa". Scegliere il vestito per lei sarà come incontrare l'amore a prima vista. La sua scelta potrebbe essere anche molto particolare, come lascia intendere postando la descrizione di un abito nero. La data è stata fissata per ottobre dell'anno prossimo: "Perché è il mese mio e del mio amore... chissà che la data non sia uno dei compleanni", fa sapere.

Le news su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti durante la quarte edizione del "Grande Fratello Vip" e da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno affrontato molte prove, dalle malelingue relative alla differenza d'età (lei ha 11 anni più di lui) a chi non credeva a una storia d'amore nata in un reality. Ma la prova più grande è stata quella dell'interruzione di gravidanza, di cui l'influencer ha parlato per la prima volta di recente: "Siamo andati contro tutto e tutti sopportando distanza, pregiudizi e tempo … affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto", ha scritto.

La proposta di matrimonio In un'intervista rilasciata al settimanale Gente, Clizia Incorvaia aveva raccontato di aver rifiutato una prima proposta di matrimonio da Paolo Caivarro: "Un po' di tempo fa mi ha detto: 'Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi'. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari. Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell'anello di fidanzamento, per sondare i miei gusti". Poi la modella aveva aggiunto: "Il matrimonio accadrà. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità, come il nostro amore". Il secondo tentativo deve essere andato a buon fine...

Paolo Ciavarro svela a "Forum" le nozze in vista con la sua compagna Il primo a esporsi pubblicamente sulle nozze imminenti è stato Paolo Ciavarro che durante una puntata di "Forum" si è lasciato scappare la confidenza con Barbara Palombelli. Incalzato dalla giornalista, il figlio di Eleonora Giorgi si è sbilanciato: "Nel 2024... è la prima volta che do una data". Clizia Incorvaia ha replicato alle rivelazioni del suo futuro marito con delle storie su Instagram in cui ha chiesto al figlio Gabriele (il cui padrino di battesimo è Alfonso Signorini) di fare da paggetto.