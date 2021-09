Clizia Incorvaia in intimo col pancione: "Vi racconto i primi tre mesi"

Instagram 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per Clizia Incorvaia non è stato semplice tenere nascosta ai follower la sua gravidanza. In attesa di un bebè da Paolo Ciavarro (il primo per la coppia, ma il secondo per lei dopo Nina), l'influencer ha aspettato i canonici tre mesi prima di dare l'annuncio ai follower. Ora che è finalmente uscita allo scoperto sfoggia il pancione con orgoglio mostrandosi in lingerie, e in un filmato condivide tutte le gioie e le emozioni che l'hanno accompagnata nei primi mesi di attesa.