Roberta Longo è una make-up artist e dermopigmentista. Nata a Napoli e cresciuta a Milano, si è diplomata in arti figurative e ha lavorato su set musicali, spot pubblicitari e shooting di moda; ed è proprio su uno di questi set che i due si sono incontrati per la prima volta. Dal 2019 si è specializzata nel trucco permanente, ottenendo nel 2021 il secondo posto in Italia al Pmu Championship nella tecnica hair stroke. Oggi porta avanti la sua carriera nel mondo beauty.