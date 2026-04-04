Clementino si trasforma in Black Pulcinella
© Narciso Miatto
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Messi da parte gli impegni lavorativi, i due si sono concessi una mini-vacanza per celebrare il loro primo anniversario
Clementino e la fidanzata Roberta Longo © Instagram
Una fuga romantica condivisa con i fan sui social. Il rapper Clementino ha celebrato il primo anniversario con la fidanzata Roberta Longo in una cornice suggestiva sul Lago Maggiore, pubblicando foto e video che hanno fatto emozionare amici e follower. A corredo degli scatti, una dedica semplice ma romantica: "Un anno che mi sopporti e mi supporti. Ti amo".
Per festeggiare, la coppia ha scelto Villa Crespi, l'esclusivo resort dello chef Antonino Cannavacciuolo. Due giorni all’insegna del relax, arrivati dopo gli impegni televisivi del rapper, che si è concesso una pausa tutta dedicata alla vita privata. La loro storia è iniziata nell’aprile scorso e questo anniversario segna il primo, importante traguardo insieme.
Il loro legame è nato nell’ambiente dello spettacolo, dove si sono conosciuti per lavoro. Secondo i racconti, non ci è voluto molto prima che tra i due scattasse un’intesa speciale, suggellata poi dalla conferma ufficiale della relazione con uno scatto condiviso su Instagram durante un viaggio in Giappone. In quell’occasione, il rapper le dedicò parole commoventi: "Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata tu".
Da allora, la relazione si è rafforzata lontano dai riflettori, pur restando accompagnata da piccoli frammenti di quotidianità condivisi sui social.
Roberta Longo è una make-up artist e dermopigmentista. Nata a Napoli e cresciuta a Milano, si è diplomata in arti figurative e ha lavorato su set musicali, spot pubblicitari e shooting di moda; ed è proprio su uno di questi set che i due si sono incontrati per la prima volta. Dal 2019 si è specializzata nel trucco permanente, ottenendo nel 2021 il secondo posto in Italia al Pmu Championship nella tecnica hair stroke. Oggi porta avanti la sua carriera nel mondo beauty.
Prima di Roberta Longo, Clementino ha avuto diverse relazioni. Nel 2016 era stato paparazzato con la modella Marianna Vertola, mentre nel 2017 era stato visto con Valeria Sammarco. Nel 2021 aveva fatto parlare anche la storia con l’attrice Martina Di Fonte, conclusasi, però, in modo improvviso e inaspettato.
© Narciso Miatto
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