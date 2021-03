Fiocco azzurro per Claudia Andreatti , che ha dato alla luce il suo primo figlio. Alessandro Andrea è nato il 1 marzo, ma la ex Miss Italia si è goduta una settimana di coccole con il suo compagno Andrea Tognola e il loro bebè prima di dare l'annuncio sui social. Per farlo ha scelto una foto della manina del piccolo, poi nelle storie ne ha condivisa un'altra scattata durante l'allattamento.

Claudia Andreatti è diventata mamma: fiocco azzurro per la ex Miss Italia Instagram 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Claudia Andreatti incinta, la ex Miss Italia al nono mese aspetta un maschio

Claudia aveva fatto sapere di essere incinta solo quando era entrata già nel nono mese, per cui non c'è da stupirsi se si sia presa qualche giorno prima di rivelare ai follower la nascita del suo primo figlio. Nella foto condivisa su Instagram mostra solo la manina del bimbo e scrive: "Il dono più prezioso che la vita e il mio compagno potessero regalarmi per celebrare il vero significato di questa giornata della donna: 7 magici e meravigliosi giorni di te Alessandro Andrea e della famiglia che abbiamo tanto desiderato e realizzato! Grazie amore mio Andrea Tognola".

Leggi Anche Le più belle sulla spiaggia: guarda le ex Miss Italia al mare

La Andreatti ha voluto dare tutti i dettagli relativi alla nascita del suo cucciolo. Alessandro Andrea è nato alle 18:12 del 1 marzo, "52 cm per 3,610 kg di immenso amore". Gli auguri dei follower non si sono fatti attendere: tra gli altri anche quelli di Carlotta Maggiorana, Clizia Fornasier, Valeria Altobelli, Alessia Ventura (anche lei in dolce attesa e prossima al parto), Manila Nazzaro, Samanta Togni, Elisa D'Ospina e Benedetta Mazza.

Potrebbe interessarti anche: