Ciro Immobile papà per la quarta volta: Jessica Melena è incinta

Dopo Michela, Giorgia e Mattia, c'è un altro bebè in arrivo. Mamma e papà sono entusiasti e hanno annunciato la notizia ai follower condividendo alcuni momenti di famiglia in un video. Anche le sorelline hanno preso benissimo la notizia di un nuovo arrivo, mentre il maschietto per il momento è un pochino scettico...

Immobile e la Melena hanno raccolto i figli sul divano per dare la bella notizia. "Vi dobbiamo dire che... nella pancia di mamma c'è un bimbo!" annuncia il calciatore. Le figlie più grandi esplodono di gioia. "Fratellino, sorellina, fagiolino. Diteci che è vero!" dicono parlando con la pancia di Jessica. Giorgia e Michela sono felicissime della notizia, tra gridolini e abbracci alla mamma.

Ciro e Jessica postano il video dell'annuncio in famiglia e le immagini dell'ecografia. Tutti sono entusiasti, ma Mattia (che non ha ancora compiuto 3 anni) ci mette un po' a metabolizzare la notizia. "Come la vuoi chiamare la sorellina? Ce l'hai un nome che ti piace?" gli chiede il papà. "Niente" risponde lui, e lo stesso nell'ipotesi in cui si trattasse di un fratellino. Maschio o femmina che sia la new entry, lui preferirebbe che le cose restassero così come sono. Avrà tutto il tempo per cambiare idea, e quando il piccolo nascerà sarà festa per tutti.