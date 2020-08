Ciro Immobile alla moglie Jessica: “Ti ammazzo di baci”

Non ha mezze misure Ciro Immobile, vincitore della scarpa d’oro per le sue prestazioni in campo. Il calciatore della Lazio è innamorato perso della moglie Jessica Melena e non lo nasconde. In un crescendo di dediche social, posta da Positano: “Ti ammazzo di baci”. “Con il mio bomber” scrive Jessica postando uno scatto abbracciata al marito, entrambi in costume da bagno e pronti a scoccarsi un bacio sotto il solleone. Lui replica con un bel cuoricino e i fan impazziscono.