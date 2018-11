Jessica in bikini, vacanze hot per la moglie di Ciro Immobile

La moglie in vacanza... il marito in ritiro. Eh sì, mentre Ciro Immobile è impegnato con la Nazionale italiana, Jessica Melena è volata per qualche giorno al caldo di Dubai con le figlie e un'amica. La wags ha sfoggiato in riva al mare curve da capogiro con un mix di bikini al cardiopalmo. Seduta su una roccia, appoggiata ad un albero o sulla sabbia, la moglie dell'attaccante della Lazio ha fatto gol su Instagram.