Il gender reveal party di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, il video social

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno postato sui social il video del momento in cui hanno scoperto il sesso del bebè. L'influencer e il calciatore della Lazio aprono insieme una grande scatola bianca e quando vedono la pioggia di palloncini che ne esce, i coriandoli e le luci rosa che annunciano l'arrivo di una bimba esultano come matti, saltando e abbracciandosi stretti. Non riescono a contenere la gioia per il desiderio esaudito. "It's a girl, quanto siamo felici!" scrivono condividendo le immagini. Per quanto la festa sia stata sfarzosa, niente a che vedere con quella faraonica organizzata in occasione della prima dolce attesa, quando la coppia aveva affittato lo stadio Olimpico per dare a tutti la notizia.