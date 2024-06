Chiara Ferragni cambia manager, via Fabio Maria Damato

Se dal punto di vista personale Chiara Ferragni ha annunciato ai fan di aver recuperato se stessa e di avere tanta energia per affrontare questa nuova fase della sua vita, anche dal lato imprenditoriale l’influencer sta cercando di risorgere. Dopo il periodo buio del caso Balocco, ora Chiara è impegnata in un vero e proprio riassetto di tutto il suo impero finanziario. Nonostante le turbolenze, la Ferragni cerca di mantenere il suo dominio nell’ambito della moda e dei social, ma di fronte a ostacoli notevoli, necessita di una rinnovata direzione strategica. L'introduzione di figure manageriali fresche si rivela essenziale per assicurare che le sue iniziative commerciali non solo mantengano la loro solidità ma continuino a prosperare.