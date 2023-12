Chiara Ferragni, la tuta grigia indossata nel video di scuse per il caso pandoro è sold out

Mentre su Instagram il video in cui Chiara Ferragni chiede pubblicamente scusa per il "caso pandoro" ha ottenuto 1,4 milioni di "mi piace", la tuta grigia indossata dall'influncer è andata a ruba e risulta sold out.

Nonostante il prezzo non proprio economico (600 euro), il capo griffato, in lana e angora, non è più disponibile sul sito di un noto marchio di moda.