Tajani ad Atreju: per il Patto non c'è fretta, la Bce abbassi i tassi

"Se la Bce abbasserà finalmente i tassi, come chiediamo da mesi, anche questo potrebbe influire sul raggiungimento dell'accordo per il Patto di stabilità".

Tgcom24

Tajani, commentando la scelta della segretaria dem Elly Schlein di non partecipare alla kermesse di FdI, ha poi aggiunto di essere "sempre pronto a confrontarmi con chiunque. Non vedo perché non ci si debba confrontare e andare nelle sedi di altri partiti per discutere. Se mi invitasse la Schlein a un congresso del Pd ci andrei".

Il leader di Forza Italia ha parlato anche delle polemiche per la presenza di Santiago Abascal, presidente di Vox: "Io sono della famiglia del Partito popolare europeo, e a evento di FI avrei invitato leader del Ppe. FdI fa parte della famiglia dei Conservatori europei e fa bene a invitare esponenti dei Conservatori europei, è naturale".