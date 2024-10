Chiara Ferragni single, Silvio Campara è tornato dalla moglie

Chiara Ferragni è sempre nel mirino del gossip. Dopo la fine del matrimonio con Fedez, l’imprenditrice digitale era stata pizzicata a cena con Tony Effe, al mare con l’ortopedico Andrea Bisciotti e infine in atteggiamenti complici sotto l’ombrellone in Versilia con Silvio Campara. Proprio quest’ultima liaison aveva acceso i riflettori: lui è un manager di un brand di moda, sposato con Giulia Luchi, ex concorrente di Miss Italia, e padre di due figli di 5 e 2 anni. Per tutta l’estate si è vociferato di questa storia d’amore mai confermata, ma alla fine la relazione si è conclusa ancora prima di essere ufficializzata.