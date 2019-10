Chiara Ferragni si attacca al palo: pazza per la pole dance

Se la grazia latita, l'ironia non manca. E così Chiara Ferragni si cimenta in una lezione di pole dance. Nelle vesti di ballerina appesa al palo improvvisa volteggi un po' impacciati e goffi, ma sorride felice davanti ai tanti follower. Il marito non trattiene la battuta e scrive: “Paolo Brosio che fa pole dance. Incredibile”. Ma nonostante gli sfottò (anche di Fedez), la influencer posta video che acchiappano like.