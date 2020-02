Chiara Ferragni icona della moda: premio a Hollywood per l'influencer da 18 milioni di follower

Il premio verrà consegnato nella seconda giornata del Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival che quest'anno vede tra i protagonisti Remo Girone, Franco Nero e Francesco di Leva, i registi Gabriele Salvatores, Francesca Archibugi e Ginevra Elkann, i produttori Andrea Iervolino e Marco Cohen. Padrino dell'evento è Ezio Greggio. Tra gli ospiti anche i premi Oscar Nick Vallelonga (Green Book), Bobby Moresco (Crash), Barry Morrow (Rain Man) insieme a Diane Warren (in corsa per la 11esima volta per l'Academy Award categoria Miglior Canzone), Danny Huston, David O. Russell, Eli Roth, Robert Davi, Alex Meneses e Frank Stallone (celebre musicista e fratello di Sly).