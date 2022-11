Da Chiara Ferragni a Fabrizio Corona, guarda come se la spassano i vip

I vip paparazzati a Roma

In giro per negozi a Roma c'è Caterina Balivo che, in gonna di jeans e cappello in testa, fa incetta di acquisti nella boutique di uno dei brand più esclusivi del Made in Italy. Anche Tommaso Zorzi fa shopping nella Capitale ma, al contrario della conduttrice, sceglie un negozio low cost per rifornirsi di biancheria intima. I paparazzi lo pizzicano a spasso per le vie del centro in tuta (questa sì, firmatissima) e non lo mollano quando entra nel negozio e sceglie cosa portarsi a casa.

Pizzicati a Milano

Paola Egonu viene pizzicata a Milano, mentre passeggia dopo aver ottenuto un premio come miglior giocatrice. Dopo l'evento si è incamminata con un'amica verso un ristorante del centro per quattro chiacchiere e un po' di relax. Si gode la buona tavola e una piacevolissima compagnia anche Gianni Morandi, fotografato all'uscita di un locale con la sua amatissima moglie Anna dopo un pranzo di coppia. Passeggiano abbracciati e davanti ai paparazzi si scambiano un bel bacio. Zlatan Ibrahimovic arriva in centro con il suo nuovo bolide, un'auto extralusso che si è appena regalato e i flsh sono tutti per lui.

Chiara Ferragni a Milano passeggia con un amico e quando qualche fan le chiede un selfie lei non si tira indietro. Tutta vestita di nero, con trench in pelle e scarpe dal modello poco convenzionale attira i flash dei fotografi. Fabrizio Corona sfreccia sul monopattino elettrico in pantaloncini corti e berretto in testa e ai paparazzi regala sorrisi e smorfie. Per le strade della città si incontra anche Ivan Cattaneo con il suo amato cagnolino nel marsupio mentre cammina tra le vetrine.