E se i guai giudiziari di Chiara Ferragni dopo lo scandalo del Pandoro-gate sono ancora nel vivo, nel pieno della crisi Ferragnez, anche Fedez non sta tranquillo. Prima il rapper è stato coinvolto nel pestaggio a Cristiano Iovino, ora è invece al centro della querelle con Marcel Jacobs. L’atleta azzurro rischia il processo per diffamazione dopo aver lasciato la Dome srl, amministrata della madre del rapper, accusando la società di non aver curato i suoi interessi. Fedez intanto è in silenzio social. Tanto che si è temuto fosse stato ricoverato in ospedale per qualche problema di salute. Ma dal San Raffaele non è arrivata alcuna conferma. Anche la sua nuova fiamma Garance Authié pare si sia trattenuta a Milano un po’ più del previsto (forse proprio per stare accanto al rapper), ma ora è ripartita per Parigi per motivi di lavoro.