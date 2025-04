Chiara Biasi sexy alle Maldive, che panorami sui social!

Chiara Biasi si è regalata una vacanza alle Maldive, dove ha festeggiato i suoi 35 anni, ma non ha dimenticato i follower ai quali ha offerto scorci paradisiaci. Sui social ha pubblicato il suo album delle vacanze e non ha mostrato solo le lunghe spiagge bianche, le palme e i tramonti, ma anche il suo corpo sexy e abbronzato. In riva al mare si è fotografata in bikini scegliendo pose provocanti, a bordo piscina ha abbassato gli slip del costume per regalare il panorama conturbante del suo lato B nudo.