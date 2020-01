Cena romantica e anello, Barbara d'Urso ha trovato l'amore? Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Barbara d'Urso struccata a Dubai inizia l'anno in bikini

La d'Urso, almeno ufficialmente, è single da anni ma non ha mai nascosto la voglia di innamorarsi di nuovo. Chi sarà l'uomo misterioso? Barbara, dal canto suo, non si sbilancia. Mostra le mani unite, ma tiene ben nascosto il volto del suo cavaliere. I follower muoiono dalla curiosità, e restano in attesa di nuovi sviluppi...

Potrebbe interessarti: