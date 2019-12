Barbara d'Urso si commuove in tv, parlando dei suoi figli

Barbara d'Urso , da vera professionista, cerca sempre di lasciare il privato dietro le telecamere ma di fronte alla straziante storia di Patrizia non ce l'ha fatta. La donna è stata sequestrata e seviziata per un mese, ma è riuscita a scappare da quell'incubo. Vedendo Patrizia e il figlio Manuel, mano nella mano dopo l'incubo, si è commossa pensando ai suoi figli .

"Manuel vorrei che tu prendessi la mano di tua mamma e le dicessi 'non ti preoccupare, sono qui con te'. Noi mamme siamo sempre pronte, nei momenti di difficoltà, a prendere la mano di un figlio per fargli coraggio, ma abbiamo anche bisogno che un figlio ci prenda la mano e ci dica 'ci sono io'. Io sono fortunata perché a me succede", ha dichiarato con la voce rotta dal pianto, pensando ai suoi figli.

Dopo essersi ripresa ha parlato in maniera diretta al suo pubblico: "Vi racconto come è andata, non vi nascondo nulla. La seconda parte doveva essere tutta dedicata al tema della castita. Scusate ma la storia della nostra amica Patrizia mi ha preso il cuore e ci siamo dilungati più del previsto. Non abbiamo più tempo, quindi propongo di rinvitare tutti gli ospiti per parlarne durante una delle prossime puntate"

