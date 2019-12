Barbara d'Urso incoronata "personaggio tv più influente del decennio": "Sono stata al passo con i tempi"

Barbara d'Urso è il personaggio televisivo più significativo del decennio . A incoronarla è stato un sondaggio del "Corriere della Sera" tra venticinque volti tv, nel quale la conduttrice ha raccolto quasi 300mila preferenze. "È incredibile - commenta in una intervista al quotidiano -. Per me era impossibile pensare di vincere. In questi anni è cambiata la tv ma sono cambiata anche io".

Il contributo del suo fan club "senza dubbio" e' stato importante, afferma, raccontando che "nei giorni scorsi ho ri-postato sul mio profilo il loro invito a partecipare al sondaggio: mi pareva una cosa gentile, visto che si sono sperticati. Ne approfitto per ringraziarli tutti quanti. Li amo".

La d'Urso ha battuto la concorrenza di Lilli Gruber, arrivata seconda. "La stimo molto - dice Barbara -. Certo, siamo diverse. In questo sondaggio lei ha avuto il sostegno di grandi giornalisti. Ecco, io no. Ma non mi è mancato quello della gente semplice, per me conta quello". Terzo e quarto posto per Maria De Filippi e Alberto Angela. "Come me e Lilli Gruber, si tratta di due persone diverse - prosegue la conduttrice -. Ma la televisione è bella per questo: ci sono tante figure che vanno a occupare tasselli molti distanti tra loro. Credo sia la forza della generalista"..

Essere il personaggio più significativo del decennio significa avere alle spalle un grande lavoro ma anche essere stata capace di adeguarsi ai tempi che cambiavano. "Ho sempre cercato di migliorare, arrivando alla pancia della gente, emozionando e informando, ma anche regalando dei momenti di leggerezza - spiega -. Non è solo la televisione ad essere molto cambiata dal 2009 al 2019. sono cambiata anche io. Per me è stato necessario stare al passo con i tempi, cercando di informare nel modo più completo ma anche veloce e social possibile. Essere veloce nel fare informazione è una mia particolarità".

A proposito di social la presentatrice rivendica il fatto di aver "intuito il loro potenziale immediatamente, appena sono nati ho cominciato a usarli: per me sono fondamentali. Da qualche tempo ho scoperto anche Tik-Tok". E conclude: "Ormai fanno parte della mia normale routine: faccio due post al giorno su Instagram. Su Twitter mi diverto moltissimo: dopo 'Live - Non è la d'Urso' vado a dormire alle 4 perché mi perdo a leggere tra i 60mila tweet che commentano la trasmissione".

