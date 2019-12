"Ti esce una tetta", il siparietto hot di Francesca Cipriani

LEGGI ANCHE > Barbara d'Urso si commuove in tv



"Barbara basta, ho deciso, anche se non ho vinto la coppa portaombrelli, mi spoglio lo stesso in piazza Duomo. Il prossimo ballo lo vincerò, intanto faccio lo strip", annuncia la Cipriani. E la d'Urso la sostiene ironicamente: "Fallo per i piccioni”.



Il décolleté prosperoso è in bella vista davanti alle telecamere e Barbara non riesce a trattenersi: "Ti rendi conto che con le mie tette, che non sono proprio piccole, in confronto a te sembro un asse da stiro...".



Francesca agita quindi i suoi "gioielli" e la d'Urso la mette in guardia: "Ti sta uscendo una tetta...".



