La coppia non perde occasione per scambiarsi tenerezze in pubblico

Si muovono su e giù per l’Italia tra eventi di moda, di beneficenza, di marketing, intervallando pose sensuali e sexy ad altre più spontanee e divertenti, ma sempre accomunate dai baci appassionati. Alla presentazione di un’iniziativa benefica in una boutique di Milano non perdono occasione per deliziare i flash con i loro baci e abbracci. Nel frattempo, le nozze possono attendere.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stuzzicano i fan con le loro mise sensuali e provocanti e intrigano ancora di più con i loro scambi amorosi appassionati. Appiccicati l’uno all’altra i due ex gieffini sanno sapientemente mescolare l’erotismo al romanticismo in un mix che piace tanto ai follower. Ogni occasione è buona per dimostrare il reciproco amore. A un evento meneghino si offrono ai flash e ai selfie sorridendo all’obiettivo o improvvisando baci infuocati o tenerezze.



Le confessioni piccanti di Cecilia Rodriguez: “Sesso in camerino” Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser non si sono mai tirati indietro nemmeno alle confessioni piccanti. In un’intervista alle Iene non solo avevano raccontato le loro abitudini a letto, ma avevano anche svelato di aver fatto sesso nel camerino di “Mattino 5”. “Poi quando ti sposi non hai più voglia di fare niente” aveva aggiunto Cecilia. Sarà per questo motivo che la coppia non è ancora andata all’altare? Le nozze sono state annunciate più volte, ma poi tra alti e bassi e crisi superate, ancora i fiori d’arancio non sono sbocciati. La data è stata fissata?

Cecilia Rodriguez non è incinta Se le nozze non sono una priorità per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, diverso è il discorso dei figli. La sorella di Belen Rodriguez e il figlio del famoso ciclista Francesco Moser, soprannominato “Lo Sceriffo”, hanno le idee chiari sulla famiglia. Desiderano allargare la loro, ora composta anche da due cagnolini, con un bebè. “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando” ha detto Cecilia Rodriguez che ha più volte smentito di essere incinta.



Dove vivono Cecilia Rodriguez e Moser Cecilia Rodriguez risiedono a Milano, anche se spesso si ritagliano del tempo tutto per loro da trascorrere nelle vallate intorno a Trento dove lui ha vissuto e dove oltre ad avere la sua famiglia, ha anche una casa tra i monti. Durante la pandemia la coppia si è rifugiata spesso in mezzo ai vigneti, ma al ritorno alla normalità hanno traslocato in un appartamento di lusso nel centro di Milano.

Dove ha comprato casa Cecilia Rodriguez? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per diverso tempo hanno vissuto nell’appartamento meneghino dell’influencer, poi però si sono trasferiti in un’abitazione più grande, arredata moderna ed elegante, con tanto di giardinetto in cui far scorrazzare i cagnolini. Il nido d’amore di Cecilia e Ignazio (si sono trasferiti poco più di un anno fa) è dotato di tutti i comfort e ha una bella veranda che si affaccia sul verde.