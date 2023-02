Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è tornato l'anello al dito

In vacanza a Bormio la coppia scaccia definitivamente le voci di crisi e si mostra serena e affiatata come sempre

Leggi Anche Belen e Stefano De Martino siglano la pace tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez si scatta selfie e si riprende, mettendo in primo piano la mano sinistra su cui brilla l'anello di fidanzamento. La scomparsa del gioiello, qualche giorno fa, aveva fatto temere il peggio per la coppia che invece a Bormio in occasione di San Valentino sembra più affiatata che mai. Insieme ammirano il panorama maestoso delle Alpi e si riprendono a vicenda tra un trattamento e l'altro. Anche il rientro a Milano è spensierato, con la musica ad alto volume in auto mentre un tramonto sontuoso li accompagna a casa.

Leggi Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser addio? Vanno a cena insieme