Cecilia Capriotti si sposa: tutti i dettagli delle nozze a Panarea

L’isola di Panarea si accende di glamour e romanticismo: Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si preparano a pronunciare il fatidico “sì” trasformando l’elegante isola delle Eolie in un palcoscenico di allegria e mondanità. La showgirl ha scelto una delle location più suggestive del Mediterraneo per celebrare il suo amore con l’imprenditore. Il matrimonio si preannuncia come un evento esclusivo, tra tramonti mozzafiato, danze sfrenate e una lunga lista di vip. Cecilia e Gianluca hanno scelto di vivere ogni istante di questa attesa con gli amici più cari, trasformando il pre-wedding in una bella vacanza.