Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sono sposati: grande festa a Panarea

La proposta di matrimonio è arrivata in maniera molto romantica l'estate scorsa, durante le nozze di un amico della coppia. "Ormai ero un po’ disincantata perché il matrimonio è sempre stato il mio sogno - aveva commentato lei -. Mia mamma, la mia famiglia è molto religiosa. Poi andavo a tutti i matrimoni, ero sempre felice per gli sposi mentre per me rosicavo. Ora avrò anche io il mio abito bianco, senza capelli bianchi". E così è stato.