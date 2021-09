Carolina Stramare, trasparenze birichine durante lo shopping di lusso

IPA 1 di 23 IPA 2 di 23 IPA 3 di 23 IPA 4 di 23 IPA 5 di 23 IPA 6 di 23 IPA 7 di 23 IPA 8 di 23 IPA 9 di 23 IPA 10 di 23 IPA 11 di 23 IPA 12 di 23 IPA 13 di 23 IPA 14 di 23 IPA 15 di 23 IPA 16 di 23 IPA 17 di 23 IPA 18 di 23 IPA 19 di 23 IPA 20 di 23 IPA 21 di 23 IPA 22 di 23 IPA 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Quando si mette in testa di fare shopping, Carolina Stramare non bada a spese. La ex Miss Italia è stata paparazzata in centro a Milano durante una sessione di acquisti, carica di enormi borse provenienti da una boutique di lusso. Sfila per le vie della moda come in passerella e cattura i flash che carpiscono ogni dettaglio del suo outfit... comprese le trasparenze rivelatrici del top.