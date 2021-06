Carolina Stramare in bianco, look da spiaggia a Milano

All’Isola dei famosi ha rinunciato prima di partire per motivi familiari, ma Carolina Stramare passeggia per le vie del centro di Milano come fosse su una spiaggia deserta e incantevole. Incanta i fan e cattura gli sguardi e i flash dei paparazzi la inseguono cogliendone scorci piccanti di scollature intriganti, gambe nude e forme sinuose fasciate in un miniabito bianco da spiaggia.

La ex Miss Italia si è recata in un ristorante di via Montenapoleone per un pranzo all’aperto e durante il tragitto è stata inseguita dai fotografi che hanno colto tutte le sfumature del suo look sexy e scosciato. E’ arrivata nel quadrilatero della moda a bordo di un taxi e subito ha creato una scia di ammiratori.

Sensuale e seducente con le spalle scoperte e il seno fasciato la Stramare ha conquistato tutti. L’abito corto ha lasciato nude le lunghe gambe sinuose e il tessuto strech ha avvolto come un guanto il fondoschiena rotondo. Alla ex reginetta di bellezza va il premio in sex appeal cittadino. Guarda la gallery per credere…

Leggi Anche Per Carolina Stramare è già estate, guarda che scollatura mozzafiato in costume

Per Carolina Stramare è già estate, guarda che scollatura mozzafiato in costume Instagram 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: