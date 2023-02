Carnevale, ecco le maschere dei vip e dei loro figli

C'è chi sceglie abiti tradizionali, come ha fatto Csaba Dalla Zorza che si è fatta fotografare con il volto nascosto dietro la maschera veneziana. Ma c'è anche chi ha preferito seguire i trend del momento: è il caso di Beatrice Valli e Marco Fantini che, tutti truccati di blu, si sono trasformati nei personaggi di Avatar.

Feste in maschera e carri

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, al loro primo Carnevale da marito e moglie, hanno partecipato al celebre Ballo del Doge a Venezia, indossando le iconiche maschere tipiche della laguna. Antonella Elia ha sfilato nei panni di un candido unicorno per le vie di Ronciglione, tra i sorrisi dei curiosi. Impossibile non notare Anna Foglietta con i suoi amici a Verona: il gruppetto ha scelto costumi abbinati da evidenziatore per partecipare ai festeggiamenti. Wanda Nara si è scatenata a Rio de Janeiro: non si è mascherata ma questo non le ha impedito di calarsi nel clima goliardico.